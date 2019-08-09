فى سوق التقاوى.. الحكومة تسيطر على استيراد المحاصيل الأساسية

كتب هانى الحوتى

رصدت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تطور سوق إنتاج التقاوى الزراعية فى مصر، على مدار العقدين الماضيين من سوق يعتمد على القطاع العام فقط فى توفير بذور المحاصيل والخضروات والفاكهة إلى سوق يعمل بشكل أكثر احترافية.

والقطاع الزراعى فى مصر هو عنصر مهم وأساسى فى الاقتصاد المصرى، حيث تمثل الزراعة حوالى 12% من إجمالى الناتج القومى ويعمل بها ما يقرب من 7.5 مليون شخص، ويتم تلبية الاحتياجات المحلية من الأغذية فى مصر بنسبة 60% تقريباً والباقى يتم استيراده من الخارج.

وأوضحت أسواق، أن سوق التقاوى فى مصر، تم تقسيمه إلى قسمين؛ القطاع الخاص يحظى بتمثيل قوى، حيث يعتبر هو المسئول إلى حد كبير عن تطوير وتوفير بذور المحاصيل الزراعية داخل السوق المحلى مثل (الذرة – بنجر السكر) فهو يسيطر على إنتاج 70% من بذور الذرة و 78% من إنتاج بذور بنجر السكر بالإضافة إلى جزء كبير من الخضروات والفاكهة والذى يتمثل بنحو 97% وتشمل أصناف الخضار الرئيسية مثل بذور (الطماطم - الخيار - القرع - البطيخ - الفلفل ) وبذور الخضروات الأخرى.

والقسم الثانى وهو القطاع العام، إذ يهتم هذا القطاع بالمحاصيل الزراعية الأساسية فهو المسئول الرئيسى عن تطوير وتوفير كلاً من بذور (القمح – أرز – قطن – قصب السكر – فاصوليا – كتان) داخل السوق المحلى بنسبة حوالى 98% بجانب إنتاج ما يقرب من 30% من بذور الذرة و 22% من بذور بنجر السكر و 3% من بذور الخضروات والفاكهة.

وتعد من أهم الواردات المصرية لبذور الخضروات كلاً من بذور (البطاطس – البازلاء – الفاصوليا الخضراء – القرع – الجزر – الخيار – الطماطم)، وتعتبر الدول المصدرة هى الولايات المتحدة وهولندا تليها المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك وإسبانيا واليابان.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة الزراعية المصرية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وذلك لاستيراد تقاوى هجين الخضروات، فى إطار خطة الحكومة لضبط عمليات الاستيراد والأسعار وحماية المزارعين من التقاوى مجهولة المصدر، بحيث يتم استيراد التقاوى بأفضل الشروط وأقل الأسعار بأعلى مستويات الجودة بالإضافة إلى إتمام إجراءات التخليص الجمركى والشحن حتى وصول التقاوى إلى مخازن الهيئة بالشروط والمواصفات المطلوبة وذلك تحت إشراف وزارة الزراعة.

ومن المقرر أن تصل مصر 12 شحنة خلال شهر أغسطس، من أسواق الأرجنتين والولايات المتحدة وأندونيسيا.

ويصل مصر 4 شحنات ذرة من الأرجنتين خلال شهر أغسطس بإجمالى 175.9 ألف طن، موزعة بين 41.4 ألف طن على مركب FASSA، و44 ألف طن على مركب GLORY، و42.5 ألف طن على مركب SOHO TRADER، و48.4 ألف طن على مركب ND ARITEIA، ووصلت الأولى يوم 4 أغسطس، والثانية والثالثة ستصل يوم 15 أغسطس، والرابعة يوم 20 من الشهر ذاته.

وتصل شحنتان من بذرة الصويا؛ الأولى على مركب ISABELLE G قادمة من الولايات المتحدة محملة بكمية 20.5 ألف طن، ووصلت يوم 3 أغسطس، والثانية على مركب DR0GBA قادمة من الأرجنتين محملة بكمية 18 ألف طن، وستصل يوم 5 سبتمبر، وشحنتين آخريتين من زيت الصويا بإجمالى 58 ألف طن، موزعة بين 28 ألف طن على مركب ARCHON، وتصل يوم 5 أغسطس، و30 ألف طن على مركب ANDES، وستصل يوم 20 أغسطس.

وتصل 4 شحنات من زيت النخيل من أندونيسيا بإجمالى 60.8 ألف طن، موزعة بين 17.4 ألف طن على مركب MELATI 6، و13 ألف طن على مركب ASIA ASPARA، و15.7 ألف طن على مركب BUNGA LAVENDER، و14.7 ألف طن على مركب NCC HIJAZ، ووصلت الأولى يوم 1 أغسطس، وباقى الشحنات يوم 7 أغسطس.