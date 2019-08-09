فى زيارة مفاجئة.. محافظ الوادى الجديد يكافئ عاملين بمخبز لالتزامهم بالمواصفات

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة لمخبز الوفاء بحى الزهور بمدينة الخارجة، وذلك للتأكد من انتظام العمل به وجودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك فى إطار حرصه واهتمامه بالخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من مستوى جودتها .

وقرر الزملوط منح مكأفاة للعاملين بالمخبز وذلك لجودة الخبز المقدم ومطابقته للوزن والمواصفات المقررة من وزارة التموين.

ووجه الزملوط بضرورة التزام كافة المخابز بخطة التموين لتشغيل المخابز خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لتوفير الخبز للمواطنين بشكل كاف، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز غير الملتزمة وكذلك المقدمة خبزا غير مطابق للمواصفات.



محافظ الوادى الجديد فى زيارة مفاجئة للمخبز



محافظ الوادى الجديد فى زيارة مفاجئة للمخبز