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عودة نحو 1900 لاجئ سورى إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:03 م
عودة نحو 1900 لاجئ سورى إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة لاجئون سوريون - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1909 لاجئين عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية.

وذكر المركز، فى بيان اليوم، الجمعة، أن من بين اللاجئين 395 شخصا عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1514 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام على مساحة 2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.

 


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