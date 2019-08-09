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عقب انخفاضها ليوم واحد.. لماذا عاودت أسعار الذهب الارتفاع؟

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:21 م
عقب انخفاضها ليوم واحد.. لماذا عاودت أسعار الذهب الارتفاع؟ ذهب
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى تعاملات أمس الخميس أول انخفاض لها بعد أسبوع حافلا بالزيادة فى سعر المعدن النفيس، إذ سجل  المعدن النفيس عالمياً زيادات كبيرة ليرتفع قرابة 60 دولارا منذ السبت الماضى، لكنها تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الخميس، فما أسباب ذلك؟.
 
وتسببت التوترات بين أمريكا والصين فى التأثير على الأسواق بما فيها سوق الذهب، عقب اتجاه الصين لخفض عملاتها "اليوان" لأدنى من مستوى 7 دولارات.
 
وازدادت اضطرابات الأسواق العالمية مع عقب قيام الصين بالسماح لعملتها "اليوان" بالهبوط إلى مستوى أضعف من سبعة يوانات للدولار، وهو ما قابلته أمريكا بتصعيد كبير إذ وصفت أمريكا هبوط اليوان أنه بمثابة تلاعب فى العملة.
 
 البنك المركزى الصينى رد على التصريحات الأمريكية بالقول "إن تصنيف انخفاض اليوان بأنه تلاعب سوف يلحق ضررا هائلا بالنظام المالى العالمى ويسبب فوضى فى الأسواق المالية".
 
وجراء هذا الشد والجذب بين أكبر اقتصادين فى العالم، بدأت أسعار الذهب فى الصعود بوتيرة سريعة نتيجة اتجاه كبار المستثمرين لشراء المعدن النفيس بصفته ملاذا امنا، أوقات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، وتزامن مع هذا التصعيد بين أمريكا والصين، اضطرابات مع إيران وتهديدات متبادلة بشأن ناقلات النفط.
 
أسعار المعدن النفيس تراجعت لساعات قليلة خلال تعاملات الخميس، مع اتجاه بعض حائزى المعدن النفيس نحو البيع لجنى الأرباح، الأمر الذى تسبب فى خفض الأسعار، لكن ذلك لم يستمر طويلاً، إذ اخذت الأسعار العالمية فى الارتفاع مرة أخرى وكسر حاجز ال 1500 دولارا للأوقية.
 
سوق الصاغة فى مصر لم يكن بعيداً عن هذه الاضطرابات، إذ ارتفعت أسعار الذهب اليوم 9 أغسطس 2019 فى مصر سجل  بقيمة 5 جنيهات ليبلغ 685 جنيها للجرام حتى الآن من عيار 21، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه.
 
 

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