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عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة فى واد الحمص بالقدس

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:46 م
عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة فى واد الحمص بالقدس صلاه الجمعة فى وادى الحمص
رام الله (أ ش أ)

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أدى عشرات المقدسيين ، صلاة الجمعة ، فى خيمة الاعتصام بحى واد الحمص، فى بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال الإسرائيلى اقتحموا خيمة الاعتصام بالتزامن مع أداء الصلاة، وصوروا المتواجدين.

وأقيمت الصلاة فى واد الحمص، تضامنا مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحى، وتعبيرا عن رفض سياسة الاستيلاء على أراضى المواطنين لصالح المستوطنات.

يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت فى الثانى والعشرين من شهر يوليو المنصرم جريمة تطهير عرقى بحق 16 بناية تضم نحو مئة شقة سكنية فى الحي، الأمر الذى قوبل بتنديدات واسعة محليا وعربيا ودوليا، رغم أن غالبية أراضى الحى تصنف ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو.

 

 


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