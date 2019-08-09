ضبط 7 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد والأسلحة النارية بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية القبض على 7 عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 7 عاطلين بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 170 قرص مخدر، و50 جرام هيروين و450 جرام حشيش، وقطعتى أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.