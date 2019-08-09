سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 7 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد والأسلحة النارية بالقليوبية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:04 م
ضبط 7 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد والأسلحة النارية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث القليوبية القبض على 7 عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 7 عاطلين بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 170 قرص مخدر، و50 جرام هيروين و450 جرام حشيش، وقطعتى أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


شبين القناطر

البؤر الإجرامية

مديرية امن القليوبية

حملة أمنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة مخزن مضبوطات مرور وأقسام شبرا الخيمة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:14 م

حبس عاطل لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:07 ص

حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة شرع فى توزيعها على عملائه بإمبابة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:58 ص

ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:47 م

حبس عاطلين لاتهامهما بالنصب على المواطنين فى الشروق

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:09 م

تجديد حبس عاطل وفتاة 15 يوما بتهمة قتل معيد بكلية الزراعة

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:43 م

حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى إمبابة

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح أغلى لاعب أجنبى في الدوري الانجليزي الممتاز

محمد صلاح أغلى لاعب أجنبى في الدوري الانجليزي الممتاز

حب ودلع فى الجاكوزى.. صور جديدة تجمع ليوناردو دى كابريو مع صديقته

حب ودلع فى الجاكوزى.. صور جديدة تجمع ليوناردو دى كابريو مع صديقته

فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة