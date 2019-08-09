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ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:10 م
ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - فريق المحافظات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور 6 سائقين من قائدى لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "رمضان.د.ع" 33 عام مقيم روض الفرج القاهرة و"محمد.ع.ح"37 عام دبلوم صنايع مقيم السويس و"محمد.ش.م"24 عام مقيم بركة السبع منوفية و"نبع.ع.م"28 عام مقيم نويبع جنوب سيناء و"اسمة.ال.ع"28 عام معهد فنى صناعى مقيم كفر الشيخ و"على.ال.أ"33 عام سائق مقيم دائرة مركز الاسماعيلية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


امن الاسماعيلية

حملة مرورية

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

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