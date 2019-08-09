ضبط 1090 مخالفة مرورية والقبض على 288 هاربًا من أحكام قضائية بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات - الدقهلية - سارة الباز

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1090مخالفة مرورية، كما نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 288 محكومًا عليهم فى أحكام قضائية.

وكانت توجيهات اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، لمدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1090مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 68 مخالفة إنتظار خاطئ، 136حالة تصالح فورى، وسحب 21 دراجة نارية وحجز 18 دراجات ،وتحصيل مبلغ 13600جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 12 رخصة، و7 حالات تصالح وتحصيل 3000 جنيه غرامة.

وضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، 288 محكومًا عليهم، و15 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء طارق العجيزى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط 288 محكومًا عليهم بإجمالى 5866 أحكام منفذة "790 حكمًا جزئيًا و150 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4707 جنيهات غرامات، وتحرير 204 مخالفات.

كما تم تحرير 28 مخالفة مرافق وهم 4 اشغال طريق – 14 ازاله فورية – 7 إزالة فرش مؤقت – 3 إزالة فرش شاى.

كما ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا سرقة وإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام ضباط مديرية أمن القليوبية بضبط الهاربين من قرار ضبط وإحضار واجب النفاذ وتم ضبط كلا من "ب ا" 36 سنة سائق السابق اتهامه في قضية مخدرات المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2071 لسنة 2019م جنح قسم قها – ضرب وإحداث عاهة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 13أحوال، و"ه م ف" 27سنة، فلاح المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 16231 لسنة 2019م جنح مركز طوخ – سرقة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 13 أحوال .

و" خ ا ح" 23سنة عاطل و المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5819 لسنة 2019م ادارى مركز طوخ – استيلاء على سيارة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 19 أحوال .

و"م.ع" 32 سنة، عامل المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 8316 لسنة 2019م جنح مركز طوخ – مشاجرة وإطلاق أعيرة ناريةوتحرر عن ضبطه المحضر رقم 90 أحوال.

تم التحفظ علي المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى سياق منفصل، أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط ومصادرة كميات من اللحوم الفاسدة، وذلك خلال حملة تموينية للتفتيش على شوادر ومنافذ مدينة المنصورة، تحت إشراف أحمد محروس، مأمور الضبط القضائي، والدكتور محمود فوزى الملاح ضمن استعدادات المديرية لعيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 54 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر رقم 9344 جنح ثانى المنصورة، وجنح أمن دولة طوارئ، وذلك أثناء المرور المفاجئ على منافذ اللحوم بأنحاء المنصورة، وشوادر الخضر والفاكهة للتأكد من البيع بأسعار تناسب الجمهور .