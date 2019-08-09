صور.. مهرجان للمشى للمرأة وحملة توعية لشباب الجامعة بمصيف بلطيم

كتب فريق المحافظات

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ،ومصيف بلطيم المهرجان الرياضى للمشى والجرى للفتاة والمراة بمدينة مصيف بلطيم.

تحت رعاية الدكتور المهندس إسماعيل عبد الحميد طه ،محافظ كفر الشيخ ،ومحمد محجوب ،رئيس مدينة مصيف بلطيم وإشراف الدكتورعزت محروس ،مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

كما شهد المصيف قافلة التوعية البيئية لحماية ونظافة الشواطئ للفوج الثانى عشر بالتعاون بين معسكر وزارة التعليم العالى بمصيف بلطيم ومدينة مصيف بلطيم.

وقال محمد محجوب، رئيس مصيف بلطيم، شن شباب معسكر وزارة التعليم العالى بمدينة مصيف بلطيم حملة نظافة وتوعية المواطنين على شواطئ المصيف وذلك فى إطار الجهود المشتركة وتوعية المواطنين على شواطئ المدينة المختلفة بهدف الحافظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للمدينة .



مهرجان للمشى للفتاة والمرأة (1)



مهرجان للمشى للفتاة والمرأة (2)