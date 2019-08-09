صور.. محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلى أبو الحسن بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

زار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر اليوم، ضريح القطب الصوفى الامام ابو الحسن الشاذلي، بوادى حميثرة، بمدينة مرسى علم ، يرافقه الشيخ رفعت ثابت المستشار الدينى للمحافظة، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وحرص المحافظ على تهنئة جميع المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وأيضا بمناسبة مولد الامام ابو الحسن الشاذلي.

وكان أدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشيخ ابو الحسن الشاذلى بمدينة مرسى علم ، وسط حشد كبير من المواطنين الذين توافدوا للاحتفال بمولد قطب الصوفية الشيخ ابو الحسن الشاذلى.

كما تفقد المحافظ الاستعدادات الأمنية بالمنطقة، وذلك استعدادا لليلة الختامية للاحتفال بمولد الشيخ الشاذلى والتى تشهد توافد الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة.



محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلى أبو الحسن بمرسى علم



محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلى أبو الحسن بمرسى علم



محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلى أبو الحسن بمرسى علم



محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلى أبو الحسن بمرسى علم



محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلى أبو الحسن بمرسى علم



محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلى أبو الحسن بمرسى علم