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صور.. قوافل لبيع السلع الغذائية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:47 م
صور.. قوافل لبيع السلع الغذائية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بكفر الشيخ السلع الغذائية
كتب فريق المحافظات

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تابع اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة الرياض، قوافل بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كلنا واحد، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، بقرية المجد 55 بالرياض.

أكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، انه لن تتحق التنمية المستدامة إلا بالدولة والمجتمع المدنى معاً، وتقديم المواد والسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بهدف خدمة المواطن في القرى الفقيرة، وتقديم الحقائب المدرسية للطلاب الأكثر احتياجاً والفئات المستهدفة دون أدنى مقابل.

 

 

قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (1)
قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (1)

 

قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (2)
قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (2)

 

قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (3)
قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (3)

 

قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (4)
قوافل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية (4)

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مبادرة كلنا واحد

سلع مخفضه

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