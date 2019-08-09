صور.. تموين الأقصر تضبط وتحرر 118 محضرا ومخالفة بالأسواق خلال 5 أيام

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات بالأسواق لضبط المخالفات بصورة يومية، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تحرير 118 محضر ومخالفة متنوعة على مدار 5 أيام.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أنه تم خلال الحملات ضبط 2 طن دقيق مدعم مهرب و150 كيلو دواجن منتهية والصلاحية، وسلع غذائية منتهية الصلاحية أكياس بسبوبسة وعلب كاستر شيكولاته ومسحوق كيك وعلب مسلى صناعى وجبن نستو وطوفى ومقرمشات، بالاضافة لـ11 علبة بويات وجميع هذه المنتجات منتهية الصلاحية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قام رجال المديرية بتحرير 118 محضر خلال 5 أيام شملت مايلي:- (19 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية - 8 محضر عدم حمل شهادة صحية - 31 محضر عدم إعلان عن الاسعار - 20 مخالفة مخابز « تصرف ،نظافة ، نقص وزن ، غلق» - 7 محضر تجميع دقيق - 10 محضر اوكازيون وهمى - 8 محضر تجار تموين غلق وعدم إعلان عن الاسعار - 12 محضر عدم وجود تراخيص - 3 محضر سلع منتهية الصلاحية).