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صور.. انقطاع الكهرباء عن قرى بالقنايات.. و"كهرباء الشرقية": جار إصلاح العطل

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:06 م
صور.. انقطاع الكهرباء عن قرى بالقنايات.. و"كهرباء الشرقية": جار إصلاح العطل جانب من إصلاح العطل بالكهرباء
الشرقية - فتحية الديب

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أجرى فريق من الفنيين والعاملين بشبكة كهرباء القنايات بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، محاولة لإصلاح العطل الذى تسبب فى انقطاع الكهرباء عن عدد من القرى التابعة لشبكة كهرباء القنايات منذ الساعة الثالثة من فجر اليوم، وهى قرى كوم الأشراف والرياض والبيوم والصفا والطرفة وشنبارة وأبو نجاح.

وقال مصدر بكهرباء الشرقية، إن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من إصلاح أحد الكابلات المغذية لتوابع الشبكة والمتسببة فى انقطاع الكهرباء بالقرى التابعة للشبكة، وعلى وشك الانتهاء من إصلاح العطل وسوف يتم توصيل الكهرباء لجميع توابع الشبكة ومسح المنطقة وتغيير الكابلات والأسلاك والتغذية السليمة بما يتفق مع التطوير الشامل للكهرباء.

 

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الشرقية

شبكة كهرباء القنايات

عطل

مدينة القنايات

انقطاع الكهرباء

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