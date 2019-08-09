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صور.. الحضانات والروضات تستقبل أطفال حجاج بيت الله بمكة المكرمة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:56 م
صور.. الحضانات والروضات تستقبل أطفال حجاج بيت الله بمكة المكرمة أطفال حجاج بيت الله الحرام
وكالات أنباء

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بدأت الحضانات والروضات الموسمية فى مكة المكرمة اليوم, باستقبال أطفال حجاج بيت الله بالداخل والخارج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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استقبال أطفال حجاج بيت الله الحرام فى الحضانات


وأوضحت مديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية بتعليم مكة تهاني قدسي أن عدد 8 حاضنات وروضات موسمية بدئت في استقبال أطفال حجاج بيت الله الحرام منذ يومين, حيث بلغ عدد الأطفال المسجلين بالمسار الإلكتروني 177 طفلا من حجاج الداخل, و 16 طفلاً عبر جوال المبادرة من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن هذه الحضانات تأتي مكملة لدور الأسرة، تُعنى برعاية وتربية الأطفال و الحفاظ على أمنهم و سلامتهم من عمر شهر وحتى ست سنوات .

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أحد الأطفال 


وأفادت بإعداد برنامج تربوي وصحي، وفق منهجية علمية يتم من خلالها العمل على غرس القيم الإسلامية لدى الطفل، وتكوين اتجاهاته الإيجابية، وتنمية مهاراته اللغوية والحياتية، وتدريبه على العديد من المهارات الحركية، وحمايته صحياً والمحافظة عليه من الأخطار ومواجهة المشكلات,بإشراف حاضنات مدربات، قادرات على رعاية الأطفال في هذه المرحلة الحساسة.

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