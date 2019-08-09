صور.. الحديقة النباتية أكبر المتنزهات بأسوان فى المواسم والأعياد

أسوان - صلاح المسن

تعتبر الحديقة النباتية معلماً مهماً من معالم محافظة أسوان ومن أفضل المتنزهات التى يفضل زيارتها بالمحافظة وخاصة فى فترات المواسم والأعياد ، وتقع الحديقة النباتية فى نطاق مدينة أسوان وتحيط بها مياه النيل من كل الجهات وتضم الحديقة النباتية أندر أنواع النباتات على مستوى العالم.

وتصل مساحة الحديقة النباتية إلى 18 فدان تقريباً وتضم أهم الأشجار الإستوائية النادرة ويبلغ أقصى طول للحديقة النباتية 700 متر وأقصى عرض 115 متراً، والحديقة النباتية على شكل بيضاوى داخل نهر النيل.

وتضم نحو 720 نوعًا من النباتات النادرة والأشجار المعمرة اللإستوائية وشبه الإستوائية.

بداية يقول "على فتحى" من أهالى أسوان أن حديقة النباتات التاريخية بوسط نهر النيل بأسوان من أشهر المزارات وهناك زوار يضعونها فى مقدمة برامجهم السياحية ليستمتعوا بأوقات طيبة وسط الطبيعة الخلافة مقترحاً أن تسند الحديقة النباتية لجامعة أسوان لتطويرها ولتصبح حديقة بحثية طلابية.

ويطالب " أحمد فراج " من أهالى أسوان بتزويد الحديقة النباتية بالألعاب الترفيهية والخدمات و دعمها بالمرافق الكافية والمقاعد الخشبية والبرجولات وتكليف متخصصين فى مجال الحدائق لتعريف رواد الحديقة النباتية بمحتوياتها من الأشجار والنباتات الإستوائية والنادرة

ويضيف " سيد مصطفى " من أهالى أسوان أن حديقة النباتات تعد مقصداً رئيسياً للسياحة الداخلية والعائلية ويجب أن تكون جاهزة لإستضافة أى فعاليات محلية أو دولية فلابد من طرحها للإستثمار بالتوازى مع إتاحتها للجمهور .

و يقول " حمادة ليثى "من أهالى أسوان يجب الحفاظ على الشكل التاريخى للحديقة النباتية كمايجب تطويرها وزيادة إمكانياتها تماشياً مع إعلان أسوان عاصمة لأفريقيا ومراعاة التسويق الجيد للحديقة لتصبح على خريطة البرامج السياحية

ويشاركهم الرأى "سيد عرفة " من أهالى أسوان أن حديقة النباتات تتميز بموقعها الجغرافى وتعد مكان جذاب للسياحة الأجنبية والداخلية على حد سواء معربا عن أمله فى أن تكون هناك وسائل نقل نهرية على مدار اليوم خاصة فى المواسم والأعياد لتسهيل دخول وخروج زوار الحديقة النباتية.

ويقول "مصطفى مدنى" من أهالى أسوان أن الحديقة النباتية خلال السنوات الماضية شهدت تطوير فى محتواها وان الزوار كل موسم يشاهدون الجديد فى الحديقة النباتية، متمنيا أن تستمر أعمال رفع الكفاءة واستجلاب أشجار وشتلات وزهور جديدة ودعم الحديقة النباتية بكافة أنواع التكنولوجيا المستخدمة فى الحدائق و الحفاظ على استدامتها، ودعم الحديقة النباتية بشبكة الكهرباء والإضاءة وشبكة المياه وزيادة النوافير وزيادة عدد أماكن الجلوس للمواطنين.

ويلفت "عادل موسى" من أهالى أسوان أن الحديقة النباتية

بموقعها الساحر والمتميز تحتاح للمسات فنية ولجعلها متنفس ترفيهى مميز للمواطنين طوال العام وضمان تحقيق عائد للدولة وتحويلها لمورد إقتصادى دائم سواء للمحافظة أو الحكومة.































