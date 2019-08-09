صور.. إيقاف أعمال بناء 4 عقارات مخالفة وحملة تموينية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول .

و اشار بيان صادر من الحى إلى أن الحملة التى قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال أسفرت عن إيقاف أعمال بناء سقف طابق أول علوى بالنهضة قرية البيضا، فك شدة خشبية سقف أرضى بالعامرية أخر شارع عادل المصرى، و فك شدة خشبية ثانى علوى والتحفظ على الحديد.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.

من جهه أخرى قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، برفع الاشغالات والتعديات بشارع مستشفى العامرية وإزالة شوادر الغنم بالعامرية البلد.

كما قامت إدارة شئون البيئة بالحى بالمرور على الجزارين والتنبيه عليهم بالالتزام بالذبح داخل المجزر والحفاظ على نظافة البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التى تتعدى على حرم الطريق .

كما تلقى حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، بوجود أعمال بناء مخالفة و كلفت رئيس الحى الإدارات المختصة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واتجهت إدارة المشروعات بالحى برفقة فريق متخصص من الإدارة الهندسية لمعاينة العقار الكائن بشارع الجمرك القديم، وإيقاف الأعمال المخالفة.

المعاينة أسفرت عن وجود أعمال بناء مخالفة بالطابق ال16 بعقار رقم 45 بشارع الجمرك القديم، دائرة قسم الجمرك، وتم إيقافها على الفور.

وبالتنسيق مع قسم شرطة الجمرك بقيادة العميد مدحت الصادق مأمور القسم ومعاونى مباحث القسم، تم تشكيل حملة بحضور إدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحى والمهندس المختص، وتم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى لإزالة الطابق الأخير من حوائط وأسقف.

على جانب أخر، شن قطاع الخدمات بحى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، حملة تموينية للرقابة على الأسواق بمعاونة مباحث تموين المنتزه، و ذلك تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى، بمعاونة مباحث تموين المنتزه تحت قيادة المقدم حازم سالم رئيس مباحث تموين المنتزه.

الحملة تضمنت القيام بالتفتيش على عدد من محال الجزارة ومستودعات البوتاجاز ، ومحال المخبوزات ، والعصائر المتواجدة بشارع "النبوى المهندس ، وهران ، مصطفى كامل ، ش صيدلية نور المتفرع من النبوى المهندس ، جمال عبد الناصر ، وشارع 45 قبلي"، وتم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخالفين خلال الحملة مابين "عدم حيازة شهادات صحية، عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ،ادارة منشآت بدون ترخيص ، عدم التأمين ضد مخاطر الحريق".

وتم خلال الحملة التحفظ على إجمالى متنوع 55 كجم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى مابين الضأن والشمبرى، عينة من العصائر لإرسالها للفحص المعملي.

التصدي لبناء مخالف بحى جمرك الاسكندرية (1)



التصدي لبناء مخالف بحى جمرك الاسكندرية (2)



التصدي لبناء مخالف بحى جمرك الاسكندرية (3)



ايقاف اعمال بناء 3 عقارات مخالفة (1)



ايقاف اعمال بناء 3 عقارات مخالفة (2)



ايقاف اعمال بناء 3 عقارات مخالفة (3)



حملة تموينية (1)



حملة تموينية (2)