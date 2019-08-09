صحة القليوبية ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى ومنع الأجازات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وهيئة اسعاف القليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما أمر بمنع إجازات مديرى المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد .

ومن ناحيته أكد الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي، أن خطة المديرية تتمثل فى مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقى العاملين بأقسام الطواريء مع زيادة عدد الاستشاريين والاخصائيين خاصة فى تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة.

وأوضح، فى بيان أنه تم زيادة عدد أسرة الطواريء عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية فى ظل وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوى والتعامل مع الحالات الحرجة.

وأضاف الدكتور أشرف الشافعى مدير إدارة المستشفيات، أن جميع الأدوية والمستلزمات متوفرة بكميات إضافية مع تواجد صيدلى على مدار الساعة وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة وبكميات مناسبة كذا توافر اسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور أحمد المقدم مدير أقسام الكلى، استعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد.

كما أكدت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات جاهزية مستشفيات الحميات تحسبا لأى طاريء مع عمل نوبتجيات 24 ساعة وتوفير الإعداد الكافية من الأطباء والفنيين والأدوية والمستلزمات وتوفير احتياطى من التحاليل.

وأوضحت، أن غرفة الطواريء بالمديرية تعمل على مدار اليوم والليلة تحت رئاسته مع متابعة تواجد النوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وجاهزية تلقى البلاغات عن أى حالة طارئة مع سرعة اتخاذ اللازم .