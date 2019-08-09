صحة الإسكندرية تشدد على محاربة الفساد و المخالفين والأقصر توفر الأدوية والأمصال

الاسكندرية جاكلين منير الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إجتماعا بأعضاء الإدارة القانونية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حيث ناقش سير العمل بالإدارة مؤكدا على دورها الحيوى بالتعاون مع كافة إدارات المديرية من أجل إظهار الحق ومحاربة الفساد بكافة صوره وردع المخالفين فى إطار القانون.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان، أن دور الإدارة القانونية ليس فقط عقاب المخطئ بل أيضا إعادة الحق لأصحابه سواء الموظفين العاملين بالمديرية أو أصحاب المنشآت التى تراقب المديرية نشاطها ، مشيرا إلى أن الإحالة للتحقيق ليست فى ذاتها إدانة بل هو إجراء ضروى يهدف إلى أظهار الحقيقة بالشكل الذى يمكن متخذ القرار من اتخاذ قرار سليم وعادل.

وطالب وكيل وزارة الصحة أعضاء الإدارة بالاستمرار بالعمل بقوة للتصدى للمخالفات ومحاربة الفساد بكافة صوره وإعادة الحقوق لأصحابها، عدم الالتفات لأى محاولات أو شائعات ينشرها المستفيدون من الفساد بهدف ترهيبهم وتثبيط هممهم وإضعاف عزيمتهم على مكافحة ذلك الفساد.

وأشاد عثمان، بجهود الادارة القانونية التى توجت بصدور قرار وزير العدل بإنشاء لجنة موحدة على مستوى المحافظة لتسوية المنازعات الإدارية الخاصة بالصحة بدلا من تشتت المنازعات على عديد من اللجان فى أماكن مختلفة وعدم القدرة على متابعتها بشكل سليم وهو ماكان يؤدى لخسارة المديرية لأغلب الدعاوى المرفوعة عليها ويكلف الدولة مبالغ باهظة، بعكس الوضع حاليا بعد إنشاء لجنة موحدة حيث لم تخسر المديرية دعوى واحدة أمام لجنة تسوية المنازعات الإدارية باستثناء الدعاوى الروتينية لرصيد الاجازات والتى تقر بها المديرية طواعية لأنها حق للموظف.

كما أشاد عثمان، بجهود الإدارة فى التصدى والمحاسبة لأى مخالف لقانون التعاقدات الحكومية وإحالة المخالفات للجهات القضائية المختصة، ووقف نزيف الخسائر المالية بقيام بعض الجهات بطلب زيادات غير مبررة على كل مناقصة أو أمر مباشر، وكذلك سرعة إصدار قرارات الغلق للصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة التى يثبت بها وجود مخالفات بها تستوجب الغلق قانونا، وسرعة إصدار قرارات فتح تلك المنشآت فور تلافى المخالفات حرصا على صحة المواطنين وحقوق صحاب تلك المنشآت.

وفى نهاية اللقاء قام وكيل الوزارة بتقديم شهادات التقدير إلى حامد أحمد سعد الدين مدير الإدارة القانونية بالمديرية و6 من أعضاءها وهم مدحت السيد مصطفى وكيل الإدارة، و أيمن سليمان عباس رئيس قسم الرأى ، و محمد سليمان عبد المجيد رئيس قسم التحقيقات، وعبد السلام إبراهيم رئيس قسم اللجان، و يسرا محمد نوح ، المعتز بالله حسن ، أحمد عبد المنعم أحمد المحققين بالإدارة

على جانب آخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالأقصر استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث أكد وكيل صحة الأقصر الدكتور السيد عبد الجواد، توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال.

وتابع وكيل وزارة الصحة، وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدمويه به وتشديد الرقابة والمرور علي مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، مشدداً على المرور علي متاجر الأغذية واللحوم، والمرور علي المستشفيات والوحدات الصحية، مشيراً إلى استمرار حالة الطوارئ بدءأ من اليوم الجمعة وحتي يوم الأربعاء القادم.

وعلي صعيد آخر تم تجهيز فرق الانتشار السريع واستعداد هيئة الإسعاف والطوارئ علي مدار الساعة، ويأتي هذا بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لبذل كل الجهد لتوفير الأمان الصحي للمواطنين.



شهادات التقدير (1)



شهادات التقدير (2)