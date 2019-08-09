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شقيقان ينهيان حياة مواطن على المعاش بالسم فى الإسماعيلية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:29 م
شقيقان ينهيان حياة مواطن على المعاش بالسم فى الإسماعيلية جثه - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط مباحث التل الكبير ومركز فايد فى كشف لغز اختفاء مواطن والعثور على جثته بمنطقة الصوب الزراعية بقرية أبو سلطان بدائرة مركز فايد.

وتلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة التل الكبير باختفاء "سامى.ع" مواطن بالمعاش وصاحب شركة مقاولات ومقيم بدائرة المركز.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية بالإسماعيلية ضم العقيد وليد العطار رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية والمقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير والرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية والرائد أحمد شاهين  رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيهم.

وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة وملابستها والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت تحريات فريق البحث أن المجنى عليه له مبالغ مالية كبيرة لدى شقيقين يعملان معه وأن هناك خلافات نشبت بينهم بسبب مماطلة المتهمين له فى سداد مستحقاته عليهما.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين "سيد .م." وشقيقه "حسن" وبمناقشتهما اعترفا بأنهما قررا التخلص من المجنى عليه حتى لا يطالبهما بمستحقاته المالية، خاصة أنهما يمران بظروف صعبة ولا يملكان المبالغ المالية المستحقة للمجنى عليه.

وأضافا أنهما قررا التخلص منه بدس السم له فى الطعام وفور تأكدهما من قتله قررا التخلص من الجثة بدفنها بالقرب من مشروع الصوب .

كما اعترفا باستيلائهما علي مفتاح سيارته لمحاولة بيعها ومبلغ مالي وهاتفه المحمول وأرشدا عن مكان سيارته ومتعلقاته.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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