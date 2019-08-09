سفير الكويت لدى الصين يؤكد: نعمل على تاسيس قنصلية فى شنغهاى

كتب: أحمد علوى

قال سفير الكويت لدى الصين سميح حيات اليوم الجمعة، ان الإجراءات الخاصة بتأسيس القنصلية العامة للكويت فى مدينة شنغهاى الصينية قائمة.

وقال السفير حيات لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان ثمة فريقا فنيا دبلوماسيا من وزارة الخارجية الكويتية وصل مطلع الأسبوع الجارى إلى شنغهاى للبدء فعليا فى عملية تأسيس القنصلية بتلك المدينة.

واكد أهمية شنغهاى باعتبارها العاصمة الاقتصادية للصين والجبهة الأمامية لمبادرة الحزام والطريق والمتعلقة بإحياء طريق الحرير القديم، الامر الذى دفع الكويت إلى اتخاذ قرار مهم بتأسيس قنصلية عامة لها فى هذه المدينة الحيوية.

وشدد على أهمية الإجراءات التى تتخذها الكويت فى توسعة تمثيلها الدبلوماسى فى الصين لتتلاءم مع مستوى العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والاصعدة والتى توجت أخيرا بزيارة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبكين فى يوليو 2018.

وأوضح السفير حيات ان تأسيس القنصلية العامة فى شنجهاى هو الرابع لمقر تمثيل دبلوماسى كويتى فى الصين، بعد السفارة فى بكين التى أسست قبل نحو 50 عاما والقنصلية العامة فى هونج كونج والقنصلية العامة فى كوانزو.