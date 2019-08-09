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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 9-8-2019

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:06 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 9-8-2019 دولار
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 9-8-2019، 3.7510 ريال سعودى بما يعادل  0.267 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وبلغ سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى خلال أسبوع

 

9-8-2019    1 دولار امريكى = 3.750 ريال سعودى 
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار امريكي
 
2019-08-08 1 دولار أمريكى = 3.752 ريال سعودى 
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-08-07 1 دولار أمريكى = 3.752 ريال سعودى 
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-08-06 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى 
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-08-05 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى 
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-08-04 1 دولار أمريكى = 3.752 ريال سعودى 
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-08-03 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى 
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى

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