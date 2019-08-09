سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 فى مصر ، بقيمة 5 جنيهات ليصعد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 685 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي: عيار 18 سجل اليوم 587 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 685 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 782 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5264 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1507 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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