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سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:05 ص
سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 فى مصر ، بقيمة 5 جنيهات ليصعد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 685 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 18 سجل اليوم 587 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 685 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل اليوم 782 جنيه للجرام
 
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5264 جنيها
 
أوقية الذهب تسجل الآن 1507 دولار.
 
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
 
 
 

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