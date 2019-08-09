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رئيس مدينة جمصة: مستعدون لاستقبال مليون زائر فى عيد الأضحى

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:56 م
رئيس مدينة جمصة: مستعدون لاستقبال مليون زائر فى عيد الأضحى رحاب المزين رئيس مجلس مدينة جمصة
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رحاب المزين، رئيس مدينة جمصة عن استعداد مصيف جمصة لاستقبال مليون زائر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للاستمتاع بأجواء وشواطئ البحر، لافتة إلى أنه قد تم الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة، وفتح المتنزهات بالمدينة أمام المواطنين .
 
وأضافت بأنه قد تم رفع حالة الطوارئ فى كافة القطاعات الخدمية، كما استعدت إدارة الأوقاف بتجهيز الساحات المقرره لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة جمصة، والأجهزة الأمنية بقسم شرطة جمصة برئاسة العميد خالد بدران، مأمور قسم الشرطة، باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن العام وتحقيق الانضباط أثناء تلك احتفالات العيد، ومواجهة أية أعمال خارجة عن القانون تخل بالأمن العام وتروع المواطنين.
 
 
 
 
 
 

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الدقهلية

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مصيف جمصة

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