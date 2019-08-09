رئيس مدينة إسنا يكلف بإزالة الإشغالات وتجميل الشوارع قبل العيد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه كلف كافة رؤساء القرى بضرورة المتابعة على مدار الساعة لكافة تفاصيل خدمة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تابع على مدار الـ24 ساعة الماضية تجميل الشوارع والمداخل الرئيسية ومستوى النظافة بشوارع المركز وأيضا المرور على المجالس القروية للتأكد من تواجد العاملين بها لخدمة المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه وجه رجال شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالتنسيق مع رؤساء القرى بإزالة كافة أوجه الاشغالات والأعمال المخالفة الموجودة على كوبرى أصفون وكوبرى الكيمان والطريق الغربى بداية من نجع أبو حميد حتى الكيمان، وضرورة التنسيق مع رى اسنا بسرعة التدخل لرفع ناتج تطهير الترع خاصة ترعة أصفون والمصارف الداخلية وعلى الطرق الرئيسية والكبارى، وتسوية جوانب الطرق وتمهيدها لسهولة حركة المرور دون أية معوقات وللحفاظ على المظهر الحضارى بنطاق المركز، مطالباً جميع قيادات المدينة برصد مخالفات بناء بدون ترخيص وعلى الفور تم التنبيه على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمصادرة معدات البناء وإيقاف الاعمال واتخاذ اللازم قانونيا حيال المخالفات والتعامل الفورى والحاسم معها.

وأكد محمد سيد سليمان، على سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة أو مشاكل ذات أهمية لاحتوائها قبل تفاقمها وأن هذه الاعمال ستكون من ضمن معايير التقييم للمسئولين التنفيذيين بالمركز، وضرورة تحقيق الانضباط داخل غرف عمليات المجالس القروية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتوفير جميع سبل التواصل مع المواطنين وتلقى البلاغات وشكاوى الموطنين طوال اليوم والعمل على حلها فى اسرع وقت.