حميدتى: السودان يمر بمرحلة دقيقة ويجب الحفاظ على وحدته

الخرطوم (أ ش أ)

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاون الجميع، مشددا على أنه لولا تماسك ووحدة القوات النظامية لحدث ما لا يحمد عقباه.

وقال دقلو، الخميس، فى كلمة خلال فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع خرجت من رحم القوات المسلحة، وهى جزء منها وداعمة لها من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنه واستقراره، معربا عن أمله فى أن تخرج البلاد من أزماتها وهى أشد منعة وتكاتفا.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول جمال عمر، إن قوات الدعم السريع تمثل سندا قويا للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة، فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشاد بدور القوات المتميز فى حماية الاقتصاد الوطنى ومكافحة التهريب وعمليات جمع السلاح والحد من انتشار الأسلحة فى أيدى المواطنين.