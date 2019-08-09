حبس تشكيل عصابى ضبط أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بأخميم 4 أيام

سوهاج - فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بأخميم حبس تشكيل عصابى تخصص فى الحفر والنتقيب عن الاثار وذلك عقب ضبط أعضاء التشكيل داخل مسكن وبحوزتهم أدوات الحفر ووجود حفرة بعمق 17 مترا ووجود بعض الشواهد الأثرية من فخار وخلافه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المباحث، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى الحفر والتنقيب عن الاثار داخل مسكن بمدينة أخميم.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء سامى غنيم مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابى بالحفر والتنقيب عن الاثار داخل مسكن أحد المطلوبين فى قضايا شيكات.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الاثار، العميد أحمد رفعت مفتش مباحث الآثار، بتقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط شرطة السياحة والآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد مصطفى رئيس مباحث أثار سوهاج بالإشتراك مع الرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث أخميم، استهدفت مسكن عادل. ا. ح 35 سنة عامل ويقيم بشارع الــ40 بأخميم وأثناء التفتيش تم ضبط احمد. ا. ع صاحب مكتب عقارات وأحمد. ا. ا. ع بالمعاش ويقيم بالإسكندرية وأحمد. ص. ز مهندس زراعى ويقيم سوهاج وطلغت. ب. ع نجار ويقيم أخميم.

وعثر داخل المسكن على حفره دائرية بقطر 150 سنتنمتر وعمق 17 مترا تقريبا و3 مواتير لشفط المياه وأدوات الحفر والتنقيب وبعض الشواهد الأثرية من كسر الفخار.

تم التحفظ على المسكن ومكان الحفر وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيلا عصابيا للحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم بقصد التربح وكشفت التحريات أن المتهم الاول صاحب السكن محل الحفر مطلوب فى عدد 6 قضايا شيكات أحكام مستأنفة.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 3336إدارى مركز شرطة اخميم وجار وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.