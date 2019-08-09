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جهاز السادات ينظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات داخل المدينة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:00 ص
جهاز السادات ينظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات داخل المدينة حملة اشغالات - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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قال  المهندس أمين غنيم ، رئيس جهاز مدينة السادات ، ان  الجهاز عازم على مواصلة حملات القضاء على العشوائيات ورصد المخالفات بالمدينة.

وأضاف أنه تم بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمدينة وإدارات الأمن والتنمية والأحياء النظافة والتجميل تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالطريق العام الموجودة بالأسواق التجارية بالمنطقة السكنية الرابعة والسوق التجاري بسوق س 8 والسوق التجاري بسوق س 1 ومحور خدمات الحي الثاني سوق التجاري س 11 ، وأسفرت الحملة عن تحرير 101 محضر إشغال وضبط عدد 100 حالة تعد  و 489 حالة رفع إشغالات فورية وتحرير 10 محاضر بيئة.

وأوضح المهندس أمين غنيم،  أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص جهاز مدينة السادات على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على العشوائيات.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن الجديده

مدينه السادات

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