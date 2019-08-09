جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وقامت جميع القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بتسخير كافة إمكاناتها و طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة حيث نفذت تلك الجهات خططها بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وذلك لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه.



ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي بيت الله الحرام العديد من الخدمات التوجيهية والإرشادية التي تعنى بتوعيتهم بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح كما وفرت المصاحف والمطبوعات والكتيبات الدينية, وترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات.

كما وفرت الرئاسة كذلك ممثلة في إدارة سقيا زمزم أكثر من 27 ألف حافظة لماء زمزم بالإضافة إلى 216 خزان إستيل و555 مشربية رخامية بالإضافة إلى الحقائب المحمولة على الظهر التي تنتشر داخل صحن المطاف يُقدم من خلالها العاملون ماء زمزم المبارك مبردا للطائفين كما هيأت الرئاسة جميع الأبواب والسلالم البالغ عددها 210 ابواب و28 سلماً كهربائياً و 38 مدخلاً خاصاً لذوي الاحتياجات الخاصة كما تم تجهيز 600 مروحة تلطيف هواء بالمسجد الحرام وساحاته لخدمة حجاج بيت الله الحرام كما كثفت إدارة النظافة والفرش بالرئاسة جهودها بالمسجد الحرام وساحاته.



كما قدمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها الصحية والعلاجية المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام من خلال المراكز الطبية المنتشرة داخل المسجد الحرام وساحاته إضافة إلى تقديم الخدمات السريعة للحالات الإسعافية الطارئة، من خلال فرق هيئة الهلال الأحمر، ونقل الحالات الحرجة الى عدد من المستشفيات .



وعبر عدد من حجاج بيت الله الحرام عن شكرهم وتقديرهم لكافة الخدمات و الاستعدادات التي وفرت لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان والتي تدل دلالة واضحة على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.



وأكدوا أن هذه البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة تقدم الكثير والكثير من الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم ، سائلين الله أن يحفظ على هذه البلاد امنها واستقرارها على كل تقدمه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة.