جمعية المياه الكويتية: 550 لتراً معدل استهلاك الفرد من المياه فى الكويت يومياً

وكالات أنباء

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني، أن أكبر معدل استهلاك مياه بالعالم، هو للمواطن فى الكويت، ويبلغ 550 لترا يوميا، مقارنة بالمعدل العالمى الذى يبلغ نحو 220 لترا يوميا.

وحذر المزينى – فى تصريح صحفى – من الهدر الكبير فى المياه وعدم ترشيده فى الكويت، إلى جانب تسرب المياه من الشبكات، والذى يكون له دورا فى ارتفاع استهلاك المياه، مطالبا الحكومة الكويتية، بإعداد استراتيجية للاستدامة المائية على المديين القصير والطويل.



وأوضح أن أبرز الخطط العاجلة للحفاظ على المياه، تتمثل فى الاستفادة من مياه الأمطار، وتجميعها فى سدود وخزانات، واستخدامها للصالح العام عند الحاجة، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه المصانع المستخدمة فى عملية التصنيع، واستغلالها بعد المعالجة فى الزراعة التجميلية بدلا من المياه العذبة، فضلا عن الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحى المعالجة، واستخدامها فى الزراعة التجميلية والتخضيرية بدلا من هدرها فى مياه البحر.



وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية، بضرورة دعم الحكومة الكويتية لاستخدام المرشدات المائية، للتقليل من استهلاك المياه فى المنازل، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقطاع الرى الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية المائية فى قطاعات الدولة، لافتا إلى أن توفير 70% من المياه، سيوفر على الدولة سنويا أكثر من 450 مليون دينار كويتى (ما يعادل مليار و485 مليون دولار أمريكي).