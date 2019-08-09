سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

توقعات الارصاد السعودية : السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على مكة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:08 ص
توقعات الارصاد السعودية : السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على مكة مكة -ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد الى نجران.

في حين يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق "جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف" كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وكما نُشر بوكالة الانباء السعودية، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج ،من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 


السعوديه

الحج

الارصاد

توقعات الارصاد

ارصاد السعوديه

مكه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

8 معلومات حول استعداد التعليم لدخول دفعة جديدة من طلاب إعدادى مدرسة الضبعة

8 معلومات حول استعداد التعليم لدخول دفعة جديدة من طلاب إعدادى مدرسة الضبعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة