سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 12:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على حالة الطقس فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:02 ص
تعرف على حالة الطقس فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة مكة المكرمة
وكالات أنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحو على المدينة المنورة، و غائم جزئي على جدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.


وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية ، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.


وبلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.


مكة المكرمة

السعودية

الحج

جدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أعمال يوم التروية .. 6 مناسك يؤديها الحجاج

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:56 ص

صور.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:17 ص

تصعيد الحجاج لـ"مِنى" لقضاء يوم التروية قبل التحرك لعرفات.. مدينة الخيام تكتسى بالأبيض..تمنى فيها آدم الجنة ورمى إبراهيم الجمرات وذبح فدية لابنه إسماعيل.. على أرضها وقعت أول بيعة فى الإسلام ونزلت بها سورة النصر

الجمعة، 09 أغسطس 2019 08:00 ص

الصحة السعودية تستعين بـ"روبوت" ذكي لفحص الحجاج

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:14 ص

الصحة السعودية توفر أجهزة الغسيل الكلوى للمرضى خلال مناسك الحج

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة