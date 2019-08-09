تعرف على حالة الطقس فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

وكالات أنباء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحو على المدينة المنورة، و غائم جزئي على جدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.



وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية ، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.



وبلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.