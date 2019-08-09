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والمحافظ يوجه بإزالات التعدى على حرم الطريق

"تضامن المنيا": تخصيص 35 رأس ماشية من الجمعيات الأهلية للقرى الأكثر احتياجا

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:57 ص
"تضامن المنيا": تخصيص 35 رأس ماشية من الجمعيات الأهلية للقرى الأكثر احتياجا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات

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أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن استعداد مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع من الجمعيات الأهلية، حيث سيتم توزيع لحوم عدد من رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة التسع خلال أيام العيد.

أشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به تلك المؤسسات فى التخفيف عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة عليهم خلال أيام العيد ، علاوة على دورهم المتميز فى مساعدة الفقراء وحل مشاكلهم ، مشيراً إلى أن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها فى حدود الإمكانات المتاحة.

من جانبه قال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، أن جمعية الأورمان ستقوم بذبح 30 رأس ماشية بالقرى ، بالإضافة لقيام جمعية الدكتور مصطفى محمود بذبح  5 رؤوس أخرى، حيث سيتم توزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة التسع خلال أيام العيد.

وكانت مؤسسة مصر الخير قد أعلنت أيضا عن تخصيص 112 رأس ماشية، لذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، ضمن حملة صك الأضحية التى تتبناها المؤسسة لعام 2019 ،حيث سيتم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة التسع خلال أيام العيد .

كما أصدر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، توجيهات مشددة لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ومطاي، بإزالة فورية لتعدى على حرم الطريق الدائرى "242" بجوار مدخل مطاى البلد، مؤكدًا على أهمية متابعة ما يتم إزالته لمنع عوده حالات التعدى مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل المدخل الشمالى لمدينة مطاي، وزيادة التشجير والمساحات الخضراء بالمدخل، وإقامة عدة حواجز "نيوجيرسي"على جانبى الطريق بالتنسيق مع إدارة المرور، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة، والاهتمام بمستوى الإضاءة به.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية لعدد من مراكز المحافظة لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بالمظهر الجمالى للمراكز من حيث النظافة العامة والإضاءة وإعداد الحدائق، والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى إشغالات تحدث خلال الأجازة و إزالتها فورًا.

وأكد المحافظ على إزالة أى تعديات واقعة على الأرض الزراعية على وجه السرعة، و سرعة إزالة أى مبانى عشوائية، وبدون ترخيص، أثناء إجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

وكان المحافظ قد وجّه بتشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفورى عن أى أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

 

 


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