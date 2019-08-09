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خلال أغسطس..

تراجع سعر الدولار بالبنك الأهلى قرشين ليصل إلى 16.51 جنيه للشراء

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:00 م
تراجع سعر الدولار بالبنك الأهلى قرشين ليصل إلى 16.51 جنيه للشراء دولار
كتب هانى الحوتى

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تراجع سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى بقيمة قرشين خلال تعاملات الأسبوع المنتهى ليصل إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع الأسبوع الماضى.

وبلغ سعر الدولار فى عدد من البنوك

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.50 جنيه للشراء.
16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
 
  

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.49 جنيه للشراء.
16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.52 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.
 
 
 

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