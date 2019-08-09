تراجع سعر الدولار بالبنك الأهلى قرشين ليصل إلى 16.51 جنيه للشراء

وبلغ سعر الدولار فى عدد من البنوك

تراجع سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى بقيمة قرشين خلال تعاملات الأسبوع المنتهى ليصل إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع الأسبوع الماضى.

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.50 جنيه للشراء.