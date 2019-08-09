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تحرير 72 مخالفة تموينية فى حملة بالمنوفية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:05 م
تحرير 72 مخالفة تموينية فى حملة بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 72 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 32محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،22 محضر لاصحاب المستودعات،  18محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين،  تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر.

 

 


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