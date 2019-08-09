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تحرير 1009 مخالفات مرورية وفحص 46 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:43 ص
تحرير 1009 مخالفات مرورية وفحص 46 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، ما أسفر عن تحرير 1009 مخالفات مرورية متنوعة، بينهم ضبط 10 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة على الظهير الصحراوى برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 37 شخصا كما تم فحص 13 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.


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مرور السادات

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