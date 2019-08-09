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تحالف دعم الشرعية يسقط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه أبها

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:03 ص
تحالف دعم الشرعية يسقط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه أبها العقيد الركن تركي المالكي
أ ش أ

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أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه "أبها".

وأوضح العقيد المالك - وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية مساء،الخميس، أن جميع محاولات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان المالكي قد صرح - في وقت سابق امس - بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة "عمران" باتجاه جازان.


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