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بنوك استثمار توصى بزيادة الوزن النسبى على سهم طلعت مصطفى بقيمة عادلة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:00 ص
بنوك استثمار توصى بزيادة الوزن النسبى على سهم طلعت مصطفى بقيمة عادلة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة
كتب هانى الحوتى

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أوصت بنوك استثمار، بزيادة الوزن النسبى على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك بعد إعلانه عن نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2019، بعد ارتفاع إيرادات الربع الثاني 2019 بنسبة 14.7% سنويًا و20.5% ربعيًا إلى 2.7 مليار جنيه.
 
أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبي على سهم مجموعة طلعت مصطفى، بقيمة عادلة 17.90 جنيه للسهم، مدعومًا في غالب الأمر بالمحفظة التجارية القائمة على مدينتي، التي تشكل 71.1% من إجمالي التقييم. 
 
وأرجع فاروس، فى تقرير بحثى، ارتفاع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى خلال الربع الثاني 2019 إلى 7.3 مليار جنيه، بانخفاض 26.9% سنويًا وبارتفاع 65.3% ربعيًا، جاء أداء المبيعات مدعومًا بإطلاق مشروع بريفادو، وهو مشروع إسكان فاخر داخل مدينتي، الذي حقق مبيعات تزيد عن 4 مليارات جنيه خلال 3 أسابيع، فيما جاء انخفاض المبيعات السنوي في الربع الثاني 2019 بعد ربع ثاني 2018 قوى، حيث شهد الربع الثاني 2018 إطلاق مشروع سيليا، نظرًا لموقعها الجديد الذي جعله إطلاقًا كبيرًا، وتضمن الربع الثاني 2018 مبيعات مدارس بقيمة مليار جنيه.
 
وقال فاروس، إن تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بقيمة 11.7 مليار جنيه في النصف الأول 2019، فأن الشركة على المسار الصحيح لتحقق مستهدفها لعام 2019، بقيمة 24 مليار جنيه في عام 2019، بنسبة زيادة 12.7% بالمقارنة مع مبيعات 2018.
 
ومن جانبه أوصى بنك الاستثمار بلتون، بشراء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة عادلة 18.65 جنيه، مرجعا سبب ذلك إلى انخفاض المبيعات التعاقدية بنسبة 27% على أساس سنوي نظراً للطرح الأول القوي لمشروع سيليا ومبيعات غير متكررة بنحو مليار جنيه في الربع الثاني من 2018؛ ونمو الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي وارتفاع صافي الربح بنسبة 7% على أساس سنوى.
 
أصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مؤشرات نتائج أعمال الربع الثاني من 2019، حيث بلغت المبيعات التعاقدية 7,3 مليار جنيه، بانخفاض 27% مقارنة بالربع الثاني لعام 2018، رغم ارتفاعها بنسبة 65% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
 
ولفت بلتون، إلى أن انخفاض المبيعات جاء بعد أن شهد الربع الثاني من عام 2018، حدثين أساسيين وهما؛ الأول طرح مشروع سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وطروحات المشروعات الجديدة تشهد عادة أعلى مستويات الطلب؛ ثانيا بيع غير متكرر لإجمالي 4 مدارس في مدينتي والرحاب بقيمة مليار جنيه.
 
وأضاف بلتون، كما سجلت مجموعة طلعت مصطفى، مبيعات تعاقدية بنحو 11,7 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2019، بانخفاض 9% على أساس سنوي، متابعا لسنا قلقين بشأن أداء المبيعات خلال ربع العام ونتوقع أن تتحسن المبيعات بقوة في النصف الثاني من 2019 لتحقيق مستهدف مبيعات عام 2019 عند 24,0 مليار جنيه بنسبة نمو 13% على أساس سنوى.
 
أما على الجانب المالي، بلغ صافي ربح مجموعة طلعت مصطفى، 451 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2019، بارتفاع 7% على أساس سنوي بنسبة زيادة 25% على أساس ربع سنوي، في حين بلغ صافي الربح 812 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2019، بارتفاع 11% على أساس سنوي.
 
أما إيرادات طلعت مصطفى، فسجلت 2,7 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2019، بارتفاع 15% على أساس سنوي (+21% على أساس ربع سنوي)، مما يعني تسجيل إيرادات بنحو 4,9 مليار جنيه في النصف الأول من 2019، بارتفاع 25% على أساس سنوي. 
 
وبلغ مجمل الربح 956 مليون جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي بنسبة نمو 5% على أساس ربع سنوى، مما يشير إلى هامش مجمل ربح بنحو 35% في الربع الثاني من 2019، مقابل 37% في الربع الثاني من 2018 و 41% في الربع الأول من 2019، ويرجع تغير هامش مجمل الربح على أساس سنوي أو ربع سنوي عادة إلى تغير مزيج الإيرادات (زيادة مساهمة القطاعات منخفضة الهوامش على سبيل المثال).

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