برلمانى سورى: ينبغى التصدى لإنشاء منطقة آمنة شمالى البلاد

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دعا عضو مجلس الشعب السورى أحمد مرعى إلى ضرورة التصدى لاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حول إنشاء ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" فى شمال شرق البلاد.

وقال مرعى ـ فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن "اتفاق واشنطن وأنقرة على إنشاء منطقة آمنة فى سوريا يأتى نتيجة طبيعية لاستمرار العدوان التركى والأمريكى على الشعب السوري"، محذرا من نتائج هذا الاتفاق .



وحمل مرعى الأكراد مسئولية تدخل /واشنطن/ و/أنقرة/ فى الشأن الداخلى لسوريا، مستبعدا - فى الوقت نفسه - تحسين أوضاع الأكراد عقب إنشاء "المنطقة الآمنة" فى شمال البلاد .



يأتى هذا بعد أن توصلت أنقرة وواشنطن أول أمس /الأربعاء/ إلى اتفاق بإنشاء مركز عمليات مشتركة فى تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة فى سوريا، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدت بين مسؤولين عسكريين أتراك وأمريكيين فى العاصمة التركية أنقرة بخصوص تلك المنطقة.