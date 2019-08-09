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بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:06 م
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين حادث تصادم - أرشيفية
مطروح - فريق المحافظات

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أصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادثا نقلاب سيارة، اليوم الجمعة، بالكيلو 45 على طريق العلمين-وادي النطرون، في نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

استقبل مستشفى الحمام المركزي، 5 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة، العلمين، وهم   أيمن جمال " 32 سنة"-من أسيوط- مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالقدم اليسرى وسجحات وكدمات متعددة بالجسم، وداليا ممدوح احمد " 30 سنة"-من أسيوط- مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكسر مفتوح بالقدم اليمنى وسجحات وكدمات متعددة بالجسم، وعمر سيد محمد حسين " 34 سنة"-من أسيوط- يعاني من اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسجحات وكدمات متعددة بالجسم وعمار ياسر سيد محمد حسين" 8 سنوات" – مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج و فارس معاذ حسن " 4 سنوات"يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج. 

 

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 


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