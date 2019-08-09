بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين

استقبل مستشفى الحمام المركزي، 5 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة، العلمين، وهم أيمن جمال " 32 سنة"-من أسيوط- مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالقدم اليسرى وسجحات وكدمات متعددة بالجسم، وداليا ممدوح احمد " 30 سنة"-من أسيوط- مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكسر مفتوح بالقدم اليمنى وسجحات وكدمات متعددة بالجسم، وعمر سيد محمد حسين " 34 سنة"-من أسيوط- يعاني من اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسجحات وكدمات متعددة بالجسم وعمار ياسر سيد محمد حسين" 8 سنوات" – مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج و فارس معاذ حسن " 4 سنوات"يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.