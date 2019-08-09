انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية

الغربية – عادل ضرة

يعانى سكان منطقة سوق اللبن والوراقة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من كارثة حقيقية بسبب انقطاع المياه عن المنطقة منذ 6أيام دون أى تدخل لحل هذه المشكلة، الأمر الذى اضطر الأهالى إلى حمل جراكن المياه والتوجه بها إلى المساجد للحصول على المياة لقضاء احتياجاتهم.

وتقدم الأهالى بشكاوى للمسئولين بحى أول المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى.

كان الأهالى قد تعرضوا لانقطاع المياه بسبب وجود مشكلة فى تركيب الخطوط أثناء أعمال تطوير العشوائيات، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انفجار بالخطوط بسبب زيادة الضغط، وانقطاع المياه عنهم.

يقول ابراهيم جمعة من سكان المنطقة، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه منذ فترة، إلا انهم اكدوا أن السبب هو حدوث انفجارات بخطوط المياه المغذية للمنطقة والموجودة بالشوارع مما يتسبب فى غرقها، فيتم غلق المحابس، وجارى العمل على صيانة الخطوط.

أما محمد الزكى فقال أنهم يعانون معاناة شديدة من النقص الشديد فى المياه ونقوم باحضار المياه فى جراكن من المساجد أو من الطلمبات الحبشية، نتيجة انقطاع المياه عن المنطقة.

وأشار منطقة سوق اللبن من المناطق المرتفعة والتى لا تصل المياه إليها فى الأيام العادية، وبعد اعمال التطوير التى شهدتها المنطقة، لم تصل المياه إليهم، وأصبحنا نعانى الأمرين، مؤكدا أنهم توجهوا للمسئولين عن اعمال التطوير للتضرر من اعمال التطوير وعدم مطابقة المواسير للمواصفات القياسية إلا انهم قالوا" احنا خلصنا المشروع وسلمناه واعمال التطوير تمت تحت إشراف هندسى".

وأوضح أن سكان المنطقة حائرون بين مسئولى أعمال التطوير وشركة مياه الشرب، ولم يصلوا لحل للمشكلة، خاصة وأنهم فى فصل الصيف ويعانون من ضعف المياه، وتصاعدت المشكلة إلى انقطاعها تماما عن المنازل.

اما السيد الجندى من سكان المنطقة فقال أننا شكونا مرات عديدة للمسئولين بالحي ومجلس المدينة، ومحافظ الغربية عندما حضر للمنطقة لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على المشاكل بوجود المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأكد المسئولين أنه سيتم فتح المياه وتحسين المحابس إلا أن المياه لم تصل لمنازلنا، مؤكدين أن محافظ الغربية لم يحرك ساكنا تجاه مشكلتهم، مستيغثا بالمسئولين لوضع حل لمشكلة انقطاع المياه.

من جانبه قال المهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة لـ"اليوم السابع"، أن منطقتي صندفا وسوق اللبن تعانى من ضعف فى مياه الشرب بسبب ارتفاع منسوب المنطقتين عن باقي المناطق بمدينة المحلة، وهو ما يترتب عليه ضعف المياه بالنهار وتوفرها ليلا بسبب قلة السحب.

وأشار" عاطف" أن هذه مشكلة ضعف المياه بمدينة المحلة الكبرى سوف تنتهى باستلام محطة مياه المحلة القديمة المجاورة لحى ثان المحلة، والجارى العمل على رفع كفاءتها وزيادة القدرة، لحل مشكلة ضعف المياه بالمحلة.

وأوضح أنه سيتم استلام نصف المحطة بحلول شهر سبتمبر القادم، على أن تعمل بنصف طاقتها، لحين استلام النصف الثانى لتعمل المحطة بكل طاقتها، وبذلك سوف نقضى على مشكلة ضعف المياه نهائيا.