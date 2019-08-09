سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ورئيس الشركة:

انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:15 ص
انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى سكان منطقة سوق اللبن والوراقة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من كارثة حقيقية بسبب انقطاع المياه عن المنطقة منذ 6أيام دون أى تدخل لحل هذه المشكلة، الأمر الذى اضطر الأهالى إلى حمل جراكن المياه والتوجه بها إلى المساجد للحصول على المياة لقضاء احتياجاتهم.

وتقدم الأهالى بشكاوى للمسئولين بحى أول المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى.

كان الأهالى قد تعرضوا لانقطاع المياه بسبب وجود مشكلة فى تركيب الخطوط أثناء أعمال تطوير العشوائيات، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انفجار بالخطوط بسبب زيادة الضغط، وانقطاع المياه عنهم.

يقول ابراهيم جمعة من سكان المنطقة، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه منذ فترة، إلا انهم اكدوا أن السبب هو حدوث انفجارات بخطوط المياه المغذية للمنطقة والموجودة بالشوارع مما يتسبب فى غرقها، فيتم غلق المحابس، وجارى العمل على صيانة الخطوط.

أما محمد الزكى فقال أنهم يعانون معاناة شديدة من النقص الشديد فى المياه ونقوم باحضار المياه فى جراكن من المساجد أو من الطلمبات الحبشية، نتيجة انقطاع المياه عن المنطقة.

وأشار منطقة سوق اللبن من المناطق المرتفعة والتى لا تصل المياه إليها فى الأيام العادية، وبعد اعمال التطوير التى شهدتها المنطقة، لم تصل المياه إليهم، وأصبحنا نعانى الأمرين، مؤكدا أنهم توجهوا للمسئولين عن اعمال التطوير للتضرر من اعمال التطوير وعدم مطابقة المواسير للمواصفات القياسية إلا انهم قالوا" احنا خلصنا المشروع وسلمناه واعمال التطوير تمت تحت إشراف هندسى".

وأوضح أن سكان المنطقة حائرون بين مسئولى أعمال التطوير وشركة مياه الشرب، ولم يصلوا لحل للمشكلة، خاصة وأنهم فى فصل الصيف ويعانون من ضعف المياه، وتصاعدت المشكلة إلى انقطاعها تماما عن المنازل.

اما السيد الجندى من سكان المنطقة فقال أننا شكونا مرات عديدة  للمسئولين بالحي ومجلس المدينة، ومحافظ الغربية عندما حضر للمنطقة لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على المشاكل بوجود المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأكد المسئولين أنه سيتم فتح المياه وتحسين المحابس إلا أن المياه لم تصل لمنازلنا، مؤكدين أن محافظ الغربية لم يحرك ساكنا تجاه مشكلتهم، مستيغثا بالمسئولين لوضع حل لمشكلة انقطاع المياه.

من جانبه قال المهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة لـ"اليوم السابع"، أن منطقتي صندفا وسوق اللبن تعانى من ضعف فى مياه الشرب بسبب ارتفاع منسوب المنطقتين عن باقي المناطق بمدينة المحلة، وهو ما يترتب عليه ضعف المياه بالنهار وتوفرها ليلا بسبب قلة السحب.

وأشار" عاطف" أن هذه مشكلة ضعف المياه بمدينة المحلة الكبرى سوف تنتهى باستلام محطة مياه المحلة القديمة المجاورة لحى ثان المحلة، والجارى العمل على رفع كفاءتها وزيادة القدرة، لحل مشكلة ضعف المياه بالمحلة.

وأوضح أنه سيتم استلام نصف المحطة بحلول شهر سبتمبر القادم، على أن تعمل بنصف طاقتها، لحين استلام النصف الثانى لتعمل المحطة بكل طاقتها، وبذلك سوف نقضى على مشكلة ضعف المياه نهائيا.

انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية (1)
 
انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية (2)
 
 
انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية (3)
 
انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية (4)
 
 
انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية (5)
انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية (6)
 
انعدام مياه الشرب مأساة سكان منطقتى صندفا وسوق اللبن بمحافظة الغربية (7)
 

 


مياه شرب الغربيه

الغربيه

انقطاع مياه الشرب

صندفا

سوق اللبن

المحله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكوى من استمرار انقطاع المياه بشارع هاشم أبو الفتوح بصفط اللبن منذ أسبوعين

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:00 م

شكوى من انقطاع المياه منذ 5 أيام بقرية منشأة النصر فى البحيرة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:00 م

قارئ يشكو انقطاع مياه الشرب بشارع الجمعية فى إمبابة

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:00 ص

أهالى قرية ميت مزاح فى المنصورة يشكون انقطاع المياه

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:00 م

انقطاع المياه شكوى متكررة لأهالى منطقة التأمين بمساكن فيصل

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:30 م

شكوى من انقطاع المياه بالمنطقة الصناعية الجديدة بطريق العلاقى أسوان

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:00 م

قارئ يشكو من انقطاع مياه الشرب منذ شهر ونصف بمطروح

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

8 معلومات حول استعداد التعليم لدخول دفعة جديدة من طلاب إعدادى مدرسة الضبعة

8 معلومات حول استعداد التعليم لدخول دفعة جديدة من طلاب إعدادى مدرسة الضبعة

تعرف على موعد صدور لائحة تنفيذ قانون المحال العامة وأنواع المحلات الخاضعة

تعرف على موعد صدور لائحة تنفيذ قانون المحال العامة وأنواع المحلات الخاضعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة