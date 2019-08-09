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انخفاض أسهم أوروبا بنسبة 0.2% بفعل اضطرابات سياسية فى إيطاليا

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:15 م
انخفاض أسهم أوروبا بنسبة 0.2% بفعل اضطرابات سياسية فى إيطاليا بورصة - أرشيفية
رويترز

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انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثانى على التوالى، فى الوقت الذى تسببت فيه القلق بشأن استقرار الحكومة الإيطالية فى اضطراب المستثمرين واستمرت فيه المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
 
ونزل المؤشر ميب ببورصة ميلانو 1.6 % مع تلقى البنوك الإيطالية الصدمة الأكبر بعد أن سحب ماتيو سالفينى زعيم حزب الرابطة الحاكم دعمه للائتلاف الحكومى الحاكم للبلاد أمس الخميس.
 
والأسواق فى الآونة الأخيرة شديدة التأثر بالتطورات السياسية فى روما مع ارتفاع عوائد السندات الإيطالية فى كل مرة تكون فيها مخاوف بشأن متانة الحكومة.
 
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 % بعد أن سجل أفضل أداء يومى فى نحو شهرين أمس الخميس، عقب بيانات تجارية إيجابية من الصين واستقرار
عملتها.
 
أيضا يضغط على الإقبال على المخاطرة تقرير لبلومبرج قال إن واشنطن ترجئ قرارا بشأن منح تراخيص لشركات أمريكية لاستئناف التجارة مع هواوى
تكنولوجيز الصينية مما يثير قلق المستثمرين بشأن تكثيف التشاحن فى النزاع التجارى الدائر.
 
وساهم قطاع الرعاية الصحية فى كبح خسائر المؤشر القياسى بدعم من نوفو نورديسك التى فاقت أرباحها الفصلية للتشغيل التوقعات وبعد أن زادت الشركة توقعات المبيعات لعام 2019.
 

الاسهم الاوروبية

ايطاليا

بورصة ميلانو

مؤشر ستوكس

الحرب التجارية

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