الهجن المصرية تخوض تدريبات بميدان تبوك استعدادا لسباق ولى العهد بالسعودية

كتب ـ محمد حسين

تواصل الهجن المصرية خوضها لتدريبات بدنية استعدادا لمشاركتها فى التنافس على اول مراكز اشواط سباق ولى العهد فى منطقة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وقال المستشار عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى لسباقات الهجن، ان إدارة ميدان سباق منطقة تبوك ، فتحت الميدان أمام الهجن المصرية لخوضها التدريبات لتهيئتها لخوض السباقات فى الطائف.

اضاف أن تعاون تام بين الإتحاد المصرى لسباقات الهجن واتحاد الهجن السعودى للوقوف على كافة متطلبات واحتياجات الهجن المصرية.

وقال الشيخ سلامة ابوالندا رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للهجن، إن عدد الهجن المصرية المشاركة 67 مطية جميعها من افضل انوع الهجن الأصيلة، ويقوم بتدريبها فى معسكر مغلق خصص لها المدربين المرافقين لها، ويستخدم المدربون ميدان سباق الهجن بتبوك لمساعدة الإبل فى التدريبات على الجرى وهو ما يسمى الركض .

وكان الاتحاد السعودى للهجن اطلق اول اغسطس الجارى فعاليات مهرجان ولى العهد للهجن فى نسخته الثانية وذلك بقرية الهجن فى حديقة الملك فيصل بالطائف، تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودى للهجن أمين الاتحاد الدولى الهجن المشرف العام على مهرجان ولى العهد للهجن محمد حماد البلوى أنّ مهرجان سمو ولى العهد فى نسخته الثانية يتضمّن تنفيذ 439 شوطًا على ثلاث مراحل, يبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما تتضمّن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطًا، بينما ستتضمّن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطًا، مبيّنا أنّ مهرجان ولى العهد للهجن حقّق فى عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية .

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولى العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ 52 مليون ريال، يتنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية على ثلاث مراحل للأشواط .



الهجن المصرية تخوض تدريبات



الهجن المصرية تخوض تدريبات



الهجن المصرية تخوض تدريبات



الهجن المصرية تخوض تدريبات