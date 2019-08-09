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العثور على متوفى داخل مسكنه بالعاشر من رمضان إثر تعاطى المخدرات

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:31 م
العثور على متوفى داخل مسكنه بالعاشر من رمضان إثر تعاطى المخدرات جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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توفى مواطن داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر تناوله مواد مخدرة، وتم إخطار نيابة العاشر للتحقيق، برئاسة أحمد حمدى، مدير نيابة العاشر.

 

تلقى العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من فرع العاشر من رمضان، يفيد بلاغا بالعثور على جثة لشخص بمسكنه بالمجاورة 70 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان.

 

وتبين من الفحص أن الجثة لشخص يدعى "عيد م" 50 سنة يعمل صاحب معدات ثقيلة، وتبين من التحريات الأولية وفاته نتيجة تناوله مواد مخدرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 


مخدرات

الشرقية

العاشر من رمضان

مواد مخدرة

جثة

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