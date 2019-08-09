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الصناعة تزور عصارات العسل الأسود بقنا لإعداد استراتيجية لتطويرها

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:10 ص
الصناعة تزور عصارات العسل الأسود بقنا لإعداد استراتيجية لتطويرها قصب
كتب إسلام سعيد

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زار وفد من مركز تحديث الصناعة-التابع لوزارة التجارة والصناعة، عدداً من عصارات العسل الأسود بمركزى نجع حمادى وأبو تشت بمحافظة قنا، وذلك فى إطار تكليف الوزارة بإعداد مشروع استراتيجية لتنمية وتطوير صناعة العسل الأسود، والتى تتمركز فى محافظتى قنا والمنيا بصعيد مصر.
 
وضم وفد مركز تحديث الصناعة كلا من رئيس قطاع الصناعات الغذائية ونائب مدير الفروع منطقة الجنوب، برفقة فريق من المكتب الاستشارى المنوط به وضع إستراتيجية تطوير صناعة العسل الأسود، كما شملت الزيارة تفقد منطقة هـو الصناعية بمحافظة قنا لزيارة أحد المصانع تحت الإنشاء والمتخصص فى تكرير العسل الأسود.
 
وتهدف تلك الزيارة إلى متابعة مراحل تنفيذ المشروع لكى تتوافق مع المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية لتكون نقله نوعية لهذه الصناعة الهامة والتراثية.
 

اخبار الاقتصاد

تحديث الصناعة

عصارات العسل الاسود

استراتيجية تطوير صناعة العسل الاسود

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