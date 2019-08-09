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الصحة السعودية تستعين بـ"روبوت" ذكي لفحص الحجاج

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:14 ص
الصحة السعودية تستعين بـ"روبوت" ذكي لفحص الحجاج ارشيفية
وكالات

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تطلق وزارة الصحة السعودية، هذا العام لأول مرة في موسم الحج تقنية جديدة باستخدام جهاز "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة.

وكما نُشر على موقع العربية الاخبارى، تتيح التقنية الحديثة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين المطلوبين تقديم الاستشارة من أي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، كما تمكنهم من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي وعبر شبكة الجيل الرابع، حيث تم تدريب الأطباء من داخل المشاعر ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويمكن جهاز الروبوت "Robo Doctor" بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، وغيرها من الأدوات التي تتيح للأطباء تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، كما يتميز الروبوت بكاميرا ذات دقة عالية تمكن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمدة طبياً، تمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية ويشمل ذلك الصور الإشعاعية.

ويشكل إدخال هذه الخدمة إضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين، وتسهل توفير أفضل خدمة ممكنة في جميع المرافق الصحية أينما كانت.

ويعمل فريق الصحة الإلكترونية على مدار الساعة على توفير ومتابعة تطوير وتشغيل هذه الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمات أكثر أماناً وجودة، وبأداء أعلى كفاءة.


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