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السياحة: 18 لجنة و3 غرف عمليات للاطمئنان على الحجاج خلال تصعيدهم لعرفات

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:04 م
السياحة: 18 لجنة و3 غرف عمليات للاطمئنان على الحجاج خلال تصعيدهم لعرفات مجدى شلبى وكيل ووزارة السياحة
رسالة مكة المكرمة آمال رسلان

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شكلت بعثة الحج السياحى، 18 لجنة للاطمئنان على الحجاج خلال عملية تصعيدهم لمشعر عرفات استعدادا لتأدية مناسك الحج، وإزالة المعوقات أمامهم لأداء المناسك بسهولة ويسر، خاصة لحجاج برامج البرى والاقتصادى.
 
وقال مجدى شلبى وكيل ووزارة السياحة، رئيس بعثة الحج السياحى، إنه تم إعداد 3 غرف عمليات مركزية مقسمة ما بين البرى والاقتصادى والفاخر وجميعهم على اتصال مباشر لحل المشكلات التى قد تواجه الحجاج أثناء عملية التفويج والعمل على حلها، إلى جانب 3 تطبيقات عبر الهاتف المحمول "أبلكيشن" مع كل مشرف للتواصل مع الغرفة المركزية فى الحالات الطارئة.
 
وأشار إلى أن 1989 شركة سياحة مصرية بدأت فى تصعيد 36 ألف حاجا سياحة و4 آلاف من الهيئات إلى المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.
 
وأكد شلبى، أن الوزارة قدمت تقرير عن خطة عمل البعثة السياحية فى المناسك، إلى رئيس بعثة الحج الرسمية، والتى تضمنت آلية عمل الشركات وعددها، ونسب الاشغالات بكل منطقة لإقامة الحجاج بالمملكة، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة للعمل وعدد الحجاج.
 
 

الحج السياحى

موسم الحج

الحجاج المصريين

حج 1440

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