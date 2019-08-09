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الرئيس التونسى يؤكد أهميّة تضافر كل الجهود لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:48 م
الرئيس التونسى يؤكد أهميّة تضافر كل الجهود لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى المؤقت
تونس /أ ش أ/

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استقبل رئيس الجمهورية التونسى المؤقت محمد الناصر، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبى الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل.

وأوضح رئيس الاتحاد التونسى للشغل -فى بيان أصدرته رئاسة الجمهورية- أن اللقاء تناول الوضع العام فى البلاد فى ضوء المحطات الانتخابية القادمة، حيث تمّ التأكيد على أهميّة تضافر كل الجهود لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية والعمل على تنقية المناخات السياسية والاجتماعية لإنجاح المسار الديمقراطي.

وأكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل ضرورة النأى بالملفات الاجتماعية العالقة عن التجاذبات السياسية والحرص على تكريس الحياد التام للإدارة لانجاح العملية الانتخابية وضمان تكافئ الفرص بين كافة المترشحين.

 


الرئيس التونسى

تونس

اخبار تونس

الاستحقاقات الانتخابية

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