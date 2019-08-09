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الداخلية السعودية: اكتمال المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى مشعر منى

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:47 م
الداخلية السعودية: اكتمال المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى مشعر منى مشعر منى
وكالات أنباء

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أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه تم بتوفيق الله اليوم اكتمال المرحلة الأولى لوصول حجاج بيت الله تعالى إلى مشعر منى والمتمثلة فى نقل حجاج التروية إلى مشعر منى ووصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات , مفيداً أن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم , وكل هذا استعداد لعملية التصعيد وعمليات النقل للتصعيد إلى مشعر عرفات التى تبدأ مع فجر يوم غد السبت بحول الله تعالى , ويعقبها مرحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبين اللواء التركى خلال المؤتمر الصحفى للجهات المشاركة فى حج هذا العام 1440 هـ ، أن عمليات النقل تمت بتوفيق الله تعالى بانسيابية عليها وتميزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وأيضا فى مشعر منى , سائلا ً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه للاستمرار فى هذا الأداء الذى يحقق أحد أهم أهداف الحج وهو تيسير عمليات نقل الحجاج لأداء نسكهم.

 


مشعر منى

السعودية

الحج

موسم الحج

عرفات

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