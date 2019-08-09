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الحبس 3 شهور أو غرامة 500 جنيها لذبح الأضاحي خارج المجزر بالدقهلية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:48 م
الحبس 3 شهور أو غرامة 500 جنيها لذبح الأضاحي خارج المجزر بالدقهلية ذبح الأضاحى - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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صرح الدكتور عبد المنعم السيد المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية برفع درجة الاستعداد بالمجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع إدارات محافظة الدقهلية، لافتا إلى تولي الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء لمسئولية متابعة المخالفات والذبح خارج المجازر.

وأوضح أحمد عبد السميع، رئيس حي غرب المنصورة في تصريح خاص لليوم السابع بوجود لجنة ثابتة تضم أعضاء من حي غرب المنصورة والطب البيطري والبيئة والتنمية الإقتصادية والأمن الصناعي للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لضبط أية مخالفات أو ذبح للأضاحي خارج المجزر، ليتم تحرير مذكرة بها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها، حيث تتم مصادرة اللحوم، والمعاقبة بالحبس 3 شهور، أو دفع غرامة قدرها 500 جنيها.

 

 


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