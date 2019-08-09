سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر.. ”قدماء المحاربين“ يجددون مطلبهم بتفعيل قانون تجريم الاستعمار

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:32 ص
الجزائر.. ”قدماء المحاربين“ يجددون مطلبهم بتفعيل قانون تجريم الاستعمار ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت المنظمة الجزائرية للمجاهدين "قدماء المحاربين"، بتفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي لا يزال حبيس الأدراج منذ 10 سنوات.

وطرح محند واعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة، مبادرة لإصدار قانون ”يجرم حقبة الاحتلال الفرنسي، ويضع في الوقت نفسه المجموعة الدولية أمام حقيقة الجرائم التي شهدتها الجزائر على مدار 132 عامًا“.

وشدد بن الحاج في بيان له على ”أهمية قانون تجريم الاستعمار، في إجبار المحتل القديم على الاعتراف والاعتذار عما ارتكبه على نحو يتنافى مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية“.

وأشار إلى ”مبادرة عدد من أعضاء مجلس النواب في خريف 2009، حين سعوا لتمرير قانون تجريم الاستعمار، لكن الغالبية في منظومة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تصدّت للمشروع وأجهضته في المهد، ووصف رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى آنذاك، تلك الخطوة بالمزايدة السياسية“.


قدماء المحاربين

الجزائر

الاستعمار

الاستعمار الفرنسى

اخبار الجزائر

فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة